GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki bakanlık arasında "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü"nü imzalayacak. (Ankara/10.00) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meyra Palace Hotel'de düzenlenecek RAMKEG Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.00) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkeş OSB toplu açılış törenine katılacak, Şabanözü ilçesinde fabrika ziyaretleri yapacak ve Yakınkent OSB'yi ziyaret edecek. (Çankırı/11.30/15.00/17.00) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Edirne/11.45-18.00) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) GÜNCEL 1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) 2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) 3- Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memurunun yargılanmasına, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (İstanbul/11.00) 4- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) 5- Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılında mezarı başında anılacak. (Kırşehir/11.30) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güreş Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı Bakanlık merkez binada ayrı ayrı kabul edecek.