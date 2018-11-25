GÜNDEM ÖZETİ / 25 Kasım 2018

(İstanbul/Ankara/14.00/Afyonkarahisar/15.00/Bursa/16.00)

7- Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Göztepe, Norveç'in OIF Arendal takımını Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

(İzmir/17.00)

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de 14. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun 21. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si koşulacak.

(Abu Dabi/16.10)

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