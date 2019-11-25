GÜNDEM ÖZETİ / 25 Kasım 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından karşılanacak. - Erdoğan ve Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5’inci Toplantısı'na başkanlık edecek. - Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edecek. (Doha) 2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. (Ankara/12.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılacak. (Ankara/14.00) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sheraton Otel'de düzenlenecek "Asya Afet Azaltma Konferansı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.00) 3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Hotels Downtown'da düzenlenecek "Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı"nda yer alacak. (Ankara/11.00) 4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2020 yılı bütçesi görüşülecek. (TBMM/11.00) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenecek tanıtım programına katılacak. (Ankara/10.00) 2- Rekabet Kurumu ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından düzenlenecek İstanbul Rekabet Forumu (ICF), Conrad Otel'de başlayacak. (İstanbul/09.00) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) 4- TCMB, kasım ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak. (Ankara/10.00) 5- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kasım ayı sektörel güven endeksleri ile temmuz-eylül dönemi (3. çeyrek) iş gücü girdi endeksleri açıklanacak.

(Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak. (Cidde) 2- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, akşam yemeği kapsamında üçlü gayriresmi görüşmede bir araya gelecek. (Berlin) 3- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor. (Hong Kong) 4- Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor. (Bogota) 5- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) 6- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor. (Bağdat) 7- İsrail'deki koalisyon krizine ilişkin gelişmeler ile İsrail Başsavcısı'nın Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı dosyadan dava açılmasına karar vermesine dair gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs) GÜNCEL 1- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ilk ara tatilin ardından ders başı yapacak. 2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışına katılacak. (Ankara/10.30) 3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Diyarbakır) 4- FETÖ davaları - Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki olaylara ilişkin 243 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Süper Lig'de 12. haftanın son maçında Antalyaspor ile Gaziantep FK, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Antalya/20.00) 2- TFF 1. Lig'de 12. hafta Altınordu-Boluspor müsabakasıyla sona erecek. (İzmir/19.00) 3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge ile 26 Kasım Salı günü oynanacak A Grubu 5. hafta maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı takım, maçın hazırlıklarını aynı tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.