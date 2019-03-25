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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı ve Muş mitinglerine katılacak.

(Ağrı/13.30/Muş/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkla buluşacak.

(Zonguldak/17.00)

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valiliği ziyaret edecek ve koordinasyon toplantısına iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İstihdam Seferberliği 2019 Denizli Buluşması'na katılacak, İl Gençlik Kolları Seçim Çadırı, esnaf, Serinhisar ilçesi SKM, Acıpayam Kaymakamlığı Kriz Masası ve afet bölgesi ziyaretlerinde bulunacak.

(Denizli/09.00-16.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar'da esnafı ziyaret edecek, vatandaşlar ve kanaat önderleriyle buluşacak.

(İstanbul/11.30-19.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Safranbolu'da ve Kırıkkale'de halka hitaplarda bulunacak, Keçiören'de seçim bürosu açılışına katılacak, Mamak'ta halka hitap edecek.

(Karabük/11.00/Kırıkkale/17.30/Ankara/14.00/16.00)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kalekapı-Kapalıyol Bölgesi İstişare Toplantısı'na, TÜRSAB Buluşması'na ve İbradı Merkez Geniş Katılımlı Açık Hava Toplantısı'na katılacak, Başlar Merkezi ziyareti ve Demirkapı Tüneli incelemesinde bulunacak, Ürünlü Mahallesi'ni ziyaret edecek, muhtarlar ve muhtar adaylarıyla bir araya gelecek.

(Antalya/10.00-17.30)

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çerkezköy'de hayırseverlerle buluşacak, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ve Valiliği ziyaret edecek, iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Tekirdağ/09.00-14.15)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü İmza Töreni ve Kalite Yönetim Sistemleri Belge törenlerine, Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinin Salon Toplantıları'na iştirak edecek.

(Ankara/11.30-18.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünden Bugüne AK Parti Yöneticileri" ile toplantı yapacak, Hayrat, Of ve Araklı ilçeleri ile Arsin OSB'ye ziyarette bulunacak ve sanayicilerle istişare toplantısına katılacak.

(Trabzon/10.00-19.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Valiliği ziyaret edecek, Ticaret ve Sanayi Odasında iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Nevşehir/11.30/12.30)

4- TÜİK, mart ayı sektörel güven endekslerini ve 2018 yılı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalekapı bölge esnafları ve Güzeloba Mahallesi toplantıları ile Memur-Sen Antalya Buluşması'na katılacak.

(Antalya/10.00-19.30)

2- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.

(Christchurch/Ankara)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yılında eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, kızı Firuze Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, partililer ve sevenlerinin katılımıyla Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anılacak.

(Ankara/10.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılanması Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/08.30)

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- 55. Kütüphane Haftası’nın resmi açılışı, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 2. hafta A, B ve H gruplarındaki müsabakalarla sürecek.

- H Grubu'nda yer alan Türkiye, Eskişehir Yeni Stadyum'da Moldova'yı konuk edecek.

(Eskişehir/20.00)

2- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün olağan mali genel kurulunda yaşanan gelişmelerle ilgili Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.30)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Darüşşafaka Tekfen ile Afyon Belediyespor, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

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