GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mayıs 2019

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek, Trabzonlularla iftarda buluşacak, Karadeniz Trabzon Dernekleri Programı'na katılacak.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenecek meydan iftarına katılacak.

(İstanbul/20.15)

2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet kurma süreci takip ediliyor.

(Ankara)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek organizasyonla bu başarısını taraftarıyla kutlayacak.

(İstanbul/19.05)

2- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftasına Atiker Konyaspor-Akhisarspor maçıyla devam edilecek.

(Konya/19.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta, Banvit-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/15.15/Balıkesir/16.30)

4- Okçulukta Dünya Kupası 3. ayak yarışmaları Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde devam ediyor.

5- Atletizmde Türkiye'den erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ENKA Spor'un yer alacağı Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonu olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'nın Castellon kentinde başlayacak.

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