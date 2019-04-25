GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2019

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY kapsamında tutuklanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Malatya/20.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.

(Kaunas/20.00)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası Spor Toto Tennis Park'ta teklerde 2. tur, çiftlerde çeyrek final müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/11.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Mersin/18.00)

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