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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 00:08 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"na katılacak.

(Muş)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftaya Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Bursaspor, Beşiktaş-Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/19.15/Konya/İstanbul/21.45)

2- Spor Toto 1. Lig'de 3. haftaya Gençlerbirliği-Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor, Adanaspor-Afjet Afyonspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/19.15/Manisa/Adana/21.45)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si koşulacak.

(Spa-Francorchamps/16.10)

4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Northamptonshire/15.00)

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26 AĞUSTOS 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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