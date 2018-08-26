GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"na katılacak.

(Muş)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftaya Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Bursaspor, Beşiktaş-Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/19.15/Konya/İstanbul/21.45)

2- Spor Toto 1. Lig'de 3. haftaya Gençlerbirliği-Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor, Adanaspor-Afjet Afyonspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/19.15/Manisa/Adana/21.45)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si koşulacak.

(Spa-Francorchamps/16.10)

4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Northamptonshire/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

