GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"na katılacak.
(Muş)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftaya Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Bursaspor, Beşiktaş-Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/19.15/Konya/İstanbul/21.45)
2- Spor Toto 1. Lig'de 3. haftaya Gençlerbirliği-Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor, Adanaspor-Afjet Afyonspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Ankara/19.15/Manisa/Adana/21.45)
3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si koşulacak.
(Spa-Francorchamps/16.10)
4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Northamptonshire/15.00)
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