GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü -TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü nedeniyle Malazgirt ve Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılacak. (Muş/12.00/Bitlis/15.00) - KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü etkinliklerine iştirak edecek. (Muş/12.00/Bitlis/15.00) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Törenleri"ne katılacak. (Muş/12.00) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalara katılacak ve Ahlat'ta ziyarette bulunacak. (Muş/12.00/Bitlis/15.00) 2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. (Ankara/12.00) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılacak Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'na katılacak. (İstanbul/09.00) 2- Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, eylül ayında yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın iletişim sponsorluğu için sözleşme imzalayacak.

(Ankara/14.00) 3- TÜİK, ağustos ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) 2- 45. G7 Zirvesi Fransa'nın Biarritz kentinde devam ediyor. (Fransa) SPOR 1- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor. - Türk Milli Takımı, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki dördüncü gün maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Fransa ile Sırbistan karşılaşacak. (Ankara/19.30/17.00) 2- Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Gazişehir Gaziantep ile Gençlerbirliği, Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Gaziantep/20.00) 3- TFF 1. Lig'de 2. hafta İstanbulspor-Altay müsabakasıyla tamamlanacak. (İstanbul/20.00) 4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık başlayacak. (New York/18.00) 5- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da sürüyor.