GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2018

(Ankara/16.00/Adana/İstanbul/Mersin/18.00/İstanbul/19.00/20.00)

2- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00/17.30)

3- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap eşleşmelerinin kura çekimi AXA Sigorta Genel Müdürlüğünde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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