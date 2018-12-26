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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliğini ziyaret edecek.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Başkanlığı Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda, SGK 5. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(Ankara/10.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yapacağı sohbet toplantısında sosyal, siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(Ankara/10.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Karayolları Trafik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC'de Güzelyalı Terfi Merkezi, Geçitköy Barajı ve Artıma Tesisi’nde incelemelerde bulunacak, KKTC Sulamaları İletim Tüneli’nin temel atma törenine katılacak.

(Güzelyurt)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Ticaret Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, AA Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/10.00)

4- TÜİK, aralık ayı sektörel güven endeksleri ile 2017 yılı sosyal koruma istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, tarım sektörünün 2018 yılını değerlendirecek.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Cakarta)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

4- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski emniyet mensubu 6'sı tutuklu 18 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/12.00)

- FETÖ/PDY’nin askeri yapılanması içindeki "ankesör" soruşturmaları kapsamında açılan davalar görülecek.

(Bolu/10.00)

2- Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Diyarbakır/09.30)

3- Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sansasyonel eylem yapmak için kent merkezine gönderdiği teröristleri evlerinde barındırdıkları, şifreli bilgileri teröristlere ilettikleri iddia edilen 4 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/11.00)

SPOR

1- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta OGM Ormanspor-Canik Belediyespor, Gündoğdu Adana Basketbol-BOTAŞ, İstanbul Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol, Çukurova Basketbol-Beşiktaş, Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-İzmit Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/16.00/Adana/İstanbul/Mersin/18.00/İstanbul/19.00/20.00)

2- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00/17.30)

3- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap eşleşmelerinin kura çekimi AXA Sigorta Genel Müdürlüğünde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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