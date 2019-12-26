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  4. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2019

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 00:00 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek 4. Kültür Sanat Ödülleri Törenine katılacak.

(İstanbul/19.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenler için Oryantasyon ve Mesleki Gelişim Programı Tanıtım Toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarının hazır bulunacağı yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek.

(Bakü)

3- TÜİK, 2018 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayının açılışına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

3- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(İdlip/Halep/Haseke/Rakka)

4- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman ve heyetini kabul edecek, konuk heyet ile "Kur'an Sergisi" açılışına katılacak.

(Ankara/10.30/12.00)

2- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski astsubay 16 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/09.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

4- Karaköy'de başörtülü bir kadına saldırdığı iddiasıyla dava açılan sanık, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

(İstanbul/10.30)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile İnegöl Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00)

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26 ARALIK 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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