GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/14.00) 2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek 4. Kültür Sanat Ödülleri Törenine katılacak. (İstanbul/19.00) 3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenler için Oryantasyon ve Mesleki Gelişim Programı Tanıtım Toplantısına iştirak edecek. (Ankara/11.00) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne katılacak. (Ankara/10.00) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarının hazır bulunacağı yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek. (Bakü) 3- TÜİK, 2018 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayının açılışına katılacak.

(Ankara/09.30) 2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor. (Trablus) 3- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (İdlip/Halep/Haseke/Rakka) 4- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman ve heyetini kabul edecek, konuk heyet ile "Kur'an Sergisi" açılışına katılacak. (Ankara/10.30/12.00) 2- FETÖ davaları - 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. - FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski astsubay 16 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.