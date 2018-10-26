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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ekim 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 00:08 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Yıldırım'a törende fahri doktora unvanı verilecek.

(İstanbul/10.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden foto muhabiri Ara Güler'in ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu konferansa katılacak.

(İstanbul/14.30/19.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2. Türk-Alman Enerji Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bakanlıkta görüşecek.

(Ankara/11.45)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay Valiliğini ziyaret edecek, zeytin hasadına katılacak, mobilyacılar fuarını gezecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.

(Hatay/16.10-19.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi açıklanacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, 2018 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini açıklayacak, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin "İş ve Aile Yaşamının Uyumu" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile ara bölgede bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

2- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı "6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali"nin açılış programı yapılacak.

(İstanbul/19.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Judo Federasyonunun Gayrettepe Mahallesi'ndeki tesisinin açılış programına katılacak.

(Ankara/16.00)

2- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.

- Şampiyonanın yedinci gününde grekoromen stil 60, 67 ve 87 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 55, 63, 72 ve 82 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Budapeşte/11.30/19.00)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Volkswagen Arena'da İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.15)

4- Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Bursaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.30)

5- Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep, Altay-Denizlispor maçlarıyla başlayacak.

(Afyonkarahisar/İzmir/19.00)

6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftanın ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Banvit'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

7- Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor.

***

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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ekim 2018

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