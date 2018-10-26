GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ekim 2018

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay Valiliğini ziyaret edecek, zeytin hasadına katılacak, mobilyacılar fuarını gezecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bakanlıkta görüşecek.

(Ankara/16.00)

2- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.

- Şampiyonanın yedinci gününde grekoromen stil 60, 67 ve 87 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 55, 63, 72 ve 82 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Budapeşte/11.30/19.00)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Volkswagen Arena'da İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.15)

4- Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Bursaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.30)

5- Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep, Altay-Denizlispor maçlarıyla başlayacak.

(Afyonkarahisar/İzmir/19.00)

6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftanın ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Banvit'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

7- Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor.

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