GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile de ikili görüşmeler yapacak, Yahudi kuruluşlarının temsilcilerini kabul edecek.

(New York)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık'ta düzenlenecek "Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Projesi" tanıtımına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, FETÖ darbe girişimi davaları kapsamında Ankara 4'üncü, 19'uncu, 20'nci, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmeye devam eden Akıncı Üssü Davası, Muhafız Alayı ve TRT Davası ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Davası duruşmalarını takip edecek ve basın açıklaması yapacak.