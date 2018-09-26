GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile de ikili görüşmeler yapacak, Yahudi kuruluşlarının temsilcilerini kabul edecek.
(New York)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık'ta düzenlenecek "Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Projesi" tanıtımına katılacak.
(Ankara/10.00)
3- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, FETÖ darbe girişimi davaları kapsamında Ankara 4'üncü, 19'uncu, 20'nci, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmeye devam eden Akıncı Üssü Davası, Muhafız Alayı ve TRT Davası ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Davası duruşmalarını takip edecek ve basın açıklaması yapacak.
Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretlerde bulunacak, 2018-2019 zeytin rekolte tahminini açıklayacak, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı ile Buca İlçe Danışma Toplantısına katılacak.
(İzmir/10.00-18.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- TÜİK, 2015-2017 yılları hayat tablolarını yayımlayacak, 2017 yılı kültürel miras istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Tanıtım Töreni, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu konferans salonunda yapılacak.
(Ankara/10.00)
5- Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek, çalışma yemeklerine katılacak ve temas gruplarında konuşacak.
(New York)
2- ABD Başkanı Donald Trump, BMGK'deki İran oturumuna başkanlık edecek.
(New York)
3- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Emine Erdoğan, ABD'de Maarif Vakfı bünyesinde hizmet verecek okulun açılışına katılacak.
(New Jersey)
2- Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 86. Dil Bayramı kutlama töreni düzenlenecek.
(Ankara/10.30)
3- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- Kırıkkale'de, haklarında dava açılan 13 MKEK personelinin yargılanmasına Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Kırıkkale/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında "Cannes Film Festivali Kısa Filmcilerle Buluşuyor" konulu söyleşi ile sanatçı Yakup Yavru'nun vefatı nedeniyle ertelenen Emek Ödülleri'nin verileceği 25. Yıl Gala Gecesi yapılacak.
(Adana/16.00-20.00)
2- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde "Ölümünün 6. Yılında Neşet Ertaş Anma Programı" düzenlenecek.
(Kırşehir/13.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 8. Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, İspanya'nın Tenerife kentinde çeyrek finale yükselme eleme müsabakalarıyla sürüyor.
(Tenerife)
3- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'da sürüyor.
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- Organizasyonun yedinci gününde Türk sporculardan kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit tatamiye çıkacak.
(Bakü/09.00/15.00)
4- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura 27 maçla devam edilecek.
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- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Bölgesel Amatör Lig'den Yeni Amasyaspor, MKE Ankaragücü, TFF 3. Lig temsilcisi Serik Belediyespor, Çaykur Rizespor da TFF 2. Lig ekibi Tarsus İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek.
(Amasya/13.00/Ankara/19.00/Rize/20.30)
5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 1. eleme turu rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Cebeci Spor Salonu'nda Çekya temsilcisi Dekstone Turi Svitavy'i konuk edecek.
(İstanbul/19.00)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş Mogaz, Süleyman Seba Spor Salonu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.
(İstanbul/19.00)
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