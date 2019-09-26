GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2019

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.

3- Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 25'i tutuklu, 1'i firari 49 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kırıkkale/13.00/Ankara/16.30)

4- Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı'nın katılımıyla Sirkeci'deki Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenecek.

(İstanbul/12.00)

5- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın ilk yarı final maçında Polonya ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/21.30)

6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol, Rusya temsilcisi Spartak Noginsk ile deplasmanda karşılaşacak.

(Noginsk/17.00)

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