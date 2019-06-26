GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2019

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması Çalıştayı ile Ankara Otel'deki Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katılacak.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek, ikili daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

4- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY kapsamında sağlık çalışanları hakkındaki 5 sanıklı davanın duruşması, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

(Sakarya / 12.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner için TBMM'de düzenlenecek törene ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

- Yücel Seçkiner'in naaşı Karşıyaka'daki şehitlikte toprağa verilecek.

(TBMM/11.00/Ankara/12.56)

2- 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nda Uganda-Zimbabve ve Mısır-Demokratik Kongo, B Grubu'nda ise Nijerya-Gine maçları yapılacak.

(Kahire/20.00/23.00/İskenderiye/17.30)

3- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

4- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası devam ediyor.

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