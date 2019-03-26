GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mart 2019

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda STK ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Bağcılar, Sultangazi, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa'da halka hitap edecek, Trabzonlular Buluşması'na katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal, Eyüpsultan, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Sarıyer'de vatandaşlarla buluşacak.

- Bakan Selçuk, Siirt Valiliğinde koordinasyon toplantısına katılacak, şehit yakınları, engelliler, genç girişimciler, ev hanımları, STK üyeleri ve çalışan kadınlarla toplantı yapacak, seçim lokali ve esnaf ziyaretinin ardından Tillo İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesini ziyaret edecek.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Batman Valiliğinde koordinasyon toplantısına katılacak, seçim koordinasyon merkezi ve esnafı ziyaret edecek, GAMA Tekstil Fabrikası'nda çalışanlarla yemek yiyecek.

(İstanbul/10.00-20.30)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye'de turizm sektörünün temsilcileriyle toplantı yapacak, esnaf ziyaretinin ardından Stratonikeia Antik Kenti'nde incelemede bulunacak, Marmaris'te esnafı ziyaret edecek ve sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Muğla/09.00-19.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, esnaf ve sanayicilerle toplantı yapacak, işçilerle bir araya gelecek ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

(Ankara/12.00/13.00/14.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Salihli Ziraat Odasında çiftçilerle buluşacak, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle görüşecek, Tuğrul Üzüm İşletmelerini ziyaret edecek, STK temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek, Alaşehir Belediyesine ziyarette bulunacak. Alaşehirli çiftçilerle bir araya gelecek, Sarıgöl Meydan’ında halka hitap edecek.

(Manisa/11.30-21.30)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kastamonu'da esnafla bir araya gelecek, istişare toplantısına katılacak, Korgun İlçesi Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek ve esnafla buluşacak.