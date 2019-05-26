GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul/16.30/Ankara/17.30)

5- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçlarında Konyaspor-OGM Ormanspor, Akhisar Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket karşılaşacak.

(Konya/16.00/Manisa/18.00)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı Monaco Grand Prix'si koşulacak.

(Monte Carlo/16.10)

7- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo müsabakaları başkent Paris'te başlayacak.

8- Atletizmde Türkiye'den erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ENKA Spor'un yer aldığı Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonu olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'nın Castellon kentinde sona erecek.

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