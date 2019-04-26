GÜNDEM ÖZETİ / 26 Nisan 2019

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Kardelen Ortaokulu'nu ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya gelecek, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmalarına katılacak.

(İstanbul/20.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

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