GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ocak 2020

(Ankara/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftaya Beşiktaş TRC İnşaat-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.15)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atlasglobal Yeşilyurt-Türk Hava Yolları, Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.00/17.30/Ankara/15.00/Bursa/19.00)

6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 4. hafta maçında Çekya temsilcisi Banik Most ile deplasmanda karşılaşacak.

(Most/20.00)

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 20. hafta müsabakaları tamamlanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

