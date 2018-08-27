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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenecek "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile görüşecek ve heyetler arası görüşmenin ardından basın açıklaması yapacak.

(Paris/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, "Sektörel Güven Endeksleri" Ağustos ayı verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- Avrupa Okçuluk Şampiyonası Polonya'nın Legnica kentinde başlayacak.

2- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın son maçlarında Medipol Başakşehir-Akhisarspor, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.15/21.45)

3- Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta Kardemir Karabükspor-Altınordu müsabakasıyla sona erecek.

(Karabük/19.15)

4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo müsabakaları başlayacak.

(New York/18.00)

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27 AĞUSTOS 2018 gündem özeti

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