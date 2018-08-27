GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenecek "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı"na katılacak.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile görüşecek ve heyetler arası görüşmenin ardından basın açıklaması yapacak.
(Paris/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, "Sektörel Güven Endeksleri" Ağustos ayı verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
SPOR
1- Avrupa Okçuluk Şampiyonası Polonya'nın Legnica kentinde başlayacak.
2- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın son maçlarında Medipol Başakşehir-Akhisarspor, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.15/21.45)
3- Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta Kardemir Karabükspor-Altınordu müsabakasıyla sona erecek.
(Karabük/19.15)
4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo müsabakaları başlayacak.
(New York/18.00)
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