GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2018

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile görüşecek ve heyetler arası görüşmenin ardından basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/19.15/21.45)

3- Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta Kardemir Karabükspor-Altınordu müsabakasıyla sona erecek.

(Karabük/19.15)

4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo müsabakaları başlayacak.

(New York/18.00)

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