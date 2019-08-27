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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Kabakoz köyünü ziyaret edecek.

(İstanbul/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolünü Hakimevi'nde imzalayacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Yayın Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenecek 105. Dönem Kaymakamlık Kursu açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılı hanehalkı bilişim teknolojileri kullanma araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1 - Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.

- Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki beşinci gün maçlarında Finlandiya-Fransa ve Yunanistan-Bulgaristan karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00/19.30)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'ndaki üçüncülük maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

(Suzhou/11.30)

3 - Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da sürüyor.

4 - Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de devam ediyor.

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimleri Volley Hotel Ankara'da yapılacak.

(Ankara/14.00)

6 - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanş heyecanı 3 maçla başlayacak.

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