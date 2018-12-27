GÜNDEM ÖZETİ / 27 Aralık 2018

3- "Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu"nun tanıtım toplantısı, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan'ın katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de düzenlenecek.

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programına iştirak edecek.

- Vali Vasip Şahin başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak, Kara Harp Okulu Komutanlığı tarafından "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlenecek.

1- İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Taceddin Dergahı'nda anma etkinliği düzenlenecek.

5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

3- Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara/10.00-18.00)

2- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 27 Aralık 1939 Erzincan depreminin yıl dönümü dolayısıyla AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Afet Risklerinin Azaltılması Türk-Japon Ortak Semineri" ve "Afet Zararlarının Azaltılması İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

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- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneğinin üyesi ve çalışanı 46 sanığın yargılandığı FETÖ davasının görülmesine devam edilecek.

(Sakarya/11.15)

4- İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden süren "Ergenekon" davasının görülmesine devam edilecek.