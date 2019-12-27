GÜNDEM ÖZETİ / 27 Aralık 2019

5- Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

KÜLTÜR SANAT

1- İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı'nda anılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını verecek.

(Ankara/14.20)

2- Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- TFF 1. Lig'de 17. haftanın ilk maçında Adanaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

(Adana/19.00)

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