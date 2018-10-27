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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ekim 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartepe Doğal Yaşam Merkezi ile İzaydaş Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'nde incelemelerde bulunacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kocaeli/10.00-14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na katılacak.

(Bursa /12.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, sektör toplantısı ile Tarım Lisesi fidan dikim törenine iştirak edecek.

(Adana/09.00-14.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı başlayacak. Kurultayın Açılış Programı ve TÜSEB-Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.00/19.30)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.

- Şampiyonanın sekizinci gününde grekoromen stil 77, 97 ve 130 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 60, 67 ve 87 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Budapeşte/11.30/19.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 10. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir, Antalyaspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Konya/16.00/Antalya/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor, Adanaspor-Kardemir Karabükspor, Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Elazığ/13.30/Adana/16.00/Bolu/19.30)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftaya Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe, TOFAŞ-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/Bursa/17.30)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta Çukurova Basketbol-Gündoğdu Adana Basketbol, BOTAŞ-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum müsabakalarıyla başlayacak.

(Mersin/14.00/Ankara/15.15/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00)

6- Voleybol Efeler Ligi'nde 3. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Halkbank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

7- At yarışlarında Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Cumhuriyet Kupası koşuları Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

(Ankara/16.00/16.30)

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları yapılacak.

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