GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartepe Doğal Yaşam Merkezi ile İzaydaş Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'nde incelemelerde bulunacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Kocaeli/10.00-14.00) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na katılacak. (Bursa /12.00) 2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, sektör toplantısı ile Tarım Lisesi fidan dikim törenine iştirak edecek. (Adana/09.00-14.00) GÜNCEL 1- Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı başlayacak. Kurultayın Açılış Programı ve TÜSEB-Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni gerçekleştirilecek. (İstanbul/09.00/19.30) 2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. SPOR 1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.

- Şampiyonanın sekizinci gününde grekoromen stil 77, 97 ve 130 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 60, 67 ve 87 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak. (Budapeşte/11.30/19.00) 2- Spor Toto Süper Lig'de 10. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir, Antalyaspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek. (Erzurum/13.30/Konya/16.00/Antalya/19.00) 3- Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor, Adanaspor-Kardemir Karabükspor, Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla sürüyor. (Elazığ/13.30/Adana/16.00/Bolu/19.30) 4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftaya Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe, TOFAŞ-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek. (İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/Bursa/17.30) 5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta Çukurova Basketbol-Gündoğdu Adana Basketbol, BOTAŞ-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum müsabakalarıyla başlayacak.