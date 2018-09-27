GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşecek.
- Erdoğan, New York programını tamamladıktan sonra devlet ziyareti için gideceği Almanya'da STK temsilcileriyle bir araya gelecek.
(New York/Berlin)
2- Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı’nın açılışına katılacak.
(İstanbul/11.00)
3- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlık Divanı toplantısına katılacak.
(TBMM/15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "EDUCCON 2018 Eğitim Konferansı"na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ
1- Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.
(İstanbul/11.00)
2- TÜİK, temmuz ayı katı yakıtlar istatistikleri ile eylül ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile üçlü görüşme gerçekleştirecek, ikili görüşmeler yapacak ve temas gruplarının toplantılarına katılacak.
(New York)
2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9. Azerbaycan-Rusya Bölgesel Forumu'na katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.
(Bakü)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı davası"nın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.00)
KÜLTÜR SANAT
1- 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında "Orhan Kemal Sineması ve Kayıp Senaryoları" konulu söyleşi düzenlenecek, Sevgi Korteji yürüyüşü yapılacak.
(Adana/16.00-18.30)
2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının repertuvarı ve yeni sezon çalışmaları, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.
(İstanbul/11.00)
3- Elektroakustik tarzlarıyla öne çıkan Niyaz, Jerome Delapierre ile ortaya koydukları "The Fourth Light Project" ile Zorlu PSM'de sahne alacak.
(İstanbul/20.30)
4- Türkiye çapında sinema öğrencilerinin daha kaliteli filmler yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Geleceğin Sineması"nın kazananları Salt Galata'da törenle açıklanacak.
(İstanbul/20.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını, Olimpik Yüzme Havuzu Spor Kompleksi'ni, Şehzadeler Gençlik Merkezi'ni ve Saruhanlı Belediyesini ziyaret edecek.
(Manisa/12.30/13.00/14.00/14.45/15.30/17.00)
2- UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklayacak.
- Aday ülkeler Türkiye ve Almanya'nın sunumlarının ardından UEFA İcra Kurulu tarafından yapılacak oylamayla turnuvanın ev sahibi duyurulacak.
(Nyon/14.00/15.45)
3- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek.
4- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur 7 maçla tamamlanacak.
- Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak.
(Zonguldak/13.00)
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