GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2018

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı davası"nın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile üçlü görüşme gerçekleştirecek, ikili görüşmeler yapacak ve temas gruplarının toplantılarına katılacak.

(İstanbul/20.30)

4- Türkiye çapında sinema öğrencilerinin daha kaliteli filmler yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Geleceğin Sineması"nın kazananları Salt Galata'da törenle açıklanacak.

(İstanbul/20.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını, Olimpik Yüzme Havuzu Spor Kompleksi'ni, Şehzadeler Gençlik Merkezi'ni ve Saruhanlı Belediyesini ziyaret edecek.

(Manisa/12.30/13.00/14.00/14.45/15.30/17.00)

2- UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklayacak.

- Aday ülkeler Türkiye ve Almanya'nın sunumlarının ardından UEFA İcra Kurulu tarafından yapılacak oylamayla turnuvanın ev sahibi duyurulacak.

(Nyon/14.00/15.45)

3- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek.

4- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur 7 maçla tamamlanacak.

- Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak.

(Zonguldak/13.00)

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