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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Kasım 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.15/13.30/12.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Meclis Salonu'nda Star Şehir Buluşmaları toplantısına katılacak.

(Ankara/19.15)

2- TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2017 yılı çevre koruma harcama istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

- Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi'nde yaşanan gerginlik izleniyor.

(Kiev/Moskova)

GÜNCEL

1- Sancaktepe şehitleri uğurlanıyor

- İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ve Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verilecek.

(Ankara)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.30)

- Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının da yer aldığı 60 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Bursa/10.00)

- Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, aralarında katiplerin de bulunduğu 94 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Bursa/10.00)

- Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 58 sanığın yargılanması sürdürülecek.

(Eskişehir/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 28 Kasım Çarşamba günü oynayacakları D Grubu 5. hafta maçı öncesi, müsabakanın oynanacağı RZD Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

- Sarı-kırmızılı takım maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Moskova/18.00/18.30)

3- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması ihalesi düzenlenecek.

(Ankara/11.00)

4- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fransa ekibi GFC Ajaccio ile deplasmanda karşılaşacak.

(Ajaccio/22.00)

5- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya temsilcisi CSM Targoviste ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Targoviste/19.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta maçında VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig 4. hafta erteleme maçında CIP Travel Antalyaspor-SELKA Eskişehir Hentbol, 9. hafta erteleme maçında ise Beşiktaş Mogaz-1955 Batman Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/17.00/İstanbul/19.00)

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27 Kasım 2018 Gündem Özeti

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