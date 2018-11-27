GÜNDEM ÖZETİ / 27 Kasım 2018

- İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ve Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verilecek.

2- TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının da yer aldığı 60 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülecek.

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

3- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması ihalesi düzenlenecek.

- Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, aralarında katiplerin de bulunduğu 94 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

4- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fransa ekibi GFC Ajaccio ile deplasmanda karşılaşacak.

(Ajaccio/22.00)

5- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya temsilcisi CSM Targoviste ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Targoviste/19.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta maçında VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig 4. hafta erteleme maçında CIP Travel Antalyaspor-SELKA Eskişehir Hentbol, 9. hafta erteleme maçında ise Beşiktaş Mogaz-1955 Batman Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/17.00/İstanbul/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

