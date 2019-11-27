GÜNDEM ÖZETİ / 27 Kasım 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı'na katılmak üzere Cibuti'ye gidecek. (Ankara) 2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35'inci toplantısının Bakanlar Çalışma Oturumu'na başkanlık edecek, konuklar onuruna akşam yemeği verecek. (İstanbul /15.00/ 20.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinin açılışına katılacak, Kadın Ekonomi Platformu'nu ziyareti sonrası Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışını yapacak. (Bursa/10.00/11.00/13.30/14.15) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenecek Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na katılacak (Ankara/10.00) 3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.30) 4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Malatya İl Başkanlığınca düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katılacak. (Malatya/18.00) 5- CHP Ekonomi Masası üyesi Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'nu ziyaret edecek. (Ankara/11.00) 6- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/14.30) 7- TBMM'den - TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. -TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesi ele alınacak. (TBMM/14.00/10.00) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"na katılacak. (Ankara/10.00) 2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Para Dergisi Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi programına katılacak.

(İstanbul/9.30) 3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İslam Kalkınma Bankası grubunun Türkiye'deki paydaşlarla imza törenine katılacak. (İstanbul/13.00) 4- TÜİK, 2018 yılı araştırma-geliştirme faaliyetleri araştırması sonuçlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) 5- Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Boğaziçi Zirvesi, Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek. (İstanbul/09.10) 6- MÜSİAD, Haliç Kongre Merkezi'nde VİZYONER Zirvesi düzenleyecek. (İstanbul/08.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00) 2- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor. (Hong Kong) 3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) 4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor. (Bağdat) GÜNCEL 1- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/ 11.00 2- Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılanmasına İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (İstanbul / 11.00 3- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’ne katılacak. (İstanbul/14.00) 2- UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında gruplarda 28 Kasım Perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Slovan Bratislava, Trabzonspor-Getafe, Medipol Başakşehir-Roma maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakaların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/16.30/Trabzon/16.30/İstanbul/18.00) 3- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer alacağı FIBA Olimpiyat Elemeleri müsabakalarının kura çekimi İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak. (Nyon/16.00) 4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak. 5- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 6. ve son haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Romanya temsilcisi CSU Sibiu, E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Belçika ekibi Phoenix Brüksel'i konuk edecek. (İstanbul/17.00/İzmir/20.30) 6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Fransa ekibi Bourges Basket ile deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, İtalya temsilcisi Famila Schio'yu konuk edecek. (Bourges/22.00/İstanbul/19.30) 7- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında C Grubu'nda OGM Ormanspor, Polonya temsilcisi CCC Polkowice ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise Galatasaray, Romanya temsilcisi ACS Sepsi'yi konuk edecek.