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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mayıs 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi ve Fikirtepe Mahallesi kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak, Fikirtepe Mahallesi sakinleriyle sokak iftarında buluşacak.

(İstanbul/12.00-20.32)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığını, Cumhuriyet Caddesi ve Anadolu Caddesi esnafını ziyaret edecek, Modern Eğitim Koleji Adventure Park'ın açılışına katılacak.

(İstanbul/13.30-16.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu/Batı Dostluk Rallisi kamp alanında rallicilerle bir araya gelecek, ralli aracıyla şehir turu yapacak, Göbeklitepe ve Harran'a ziyarette bulunacak, THY İftar Programı'na iştirak edecek.

(Şanlıurfa/10.00-13.40/İstanbul/20.32)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak.

(Ankara/16.00)

5- TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da öngören kanun teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'yi ziyaret edecek, TEDAŞ Bostancı Misafirhanesi'de İstanbul Bilecik Derneklerinin iftar programına katılacak.

(İstanbul/11.00-20.32)

2- Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, AA Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/11.00)

3- TÜİK, 2018 yılı opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının yansımaları takip ediliyor.

(Brüksel/Avrupa)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Adana'da örgütün mahrem imamı oldukları öne sürülen 5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Adana/10.00)

- Zonguldak'ta FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Zonguldak/10.00)

- Adana'da örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü sabit hatlardan ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddia edilen hava pilot subayın yargılanması 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Adana/14.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya kampı başlayacak.

- Kamp süresince 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile özel karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekip, Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta toplanacak.

- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenleyecek, A Milliler, ilk antrenmanlarını Zeynep Hotel'in sahasında gerçekleştirecek.

(Antalya/14.00/18.30)

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27 Mayıs 2019 gündem özeti

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