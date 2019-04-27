GÜNDEM ÖZETİ / 27 Nisan 2019

Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşması

Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşması

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

1- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/12.30)

4- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta, Banvit-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Balıkesir/13.00/İstanbul/15.15/20.00/Bursa/17.30)

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Mersin/14.00)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/15.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 22. ve sezonun son haftası 3 maçla başlayacak.

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