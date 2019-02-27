GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile görüşecek. (TBMM/12.00) 2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilecek aylık olağan toplantısına katılacak. (İstanbul/15.00) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Sason ilçesinde halka buluşacak, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak. (Batman/14.30/17.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/09.30) 2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumuna katılacak. (Ankara/10.00) 3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Belediye Başkanlığı ve esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Kadın Kolları Bölge Toplantısına katılacak, TOKİ toplu açılış ve anahtar teslimi töreni ile AK Parti İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyesi adaylarının proje tanıtım toplantısında yer alacak.

(Sivas/10.00/10.30/11.00/14.00/15.30/17.30) 4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım Programına iştirak edecek. (Ankara/11.00) EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu toplantısına ve Türkiye Müteahhitler Birliğinin kuruluş yıl dönümü programına katılacak. (Ankara/10.00/19.00) 2- TÜİK, şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi ile 2018 yılı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsani ve Girişimci Diplomasi" konferansına katılacak. (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi/10.30) 2- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumu BM Cenevre Ofisi'nde devam edecek. (Cenevre) 3- ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'da bir araya gelecek. (Hanoi) 4- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas) 5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda iki kişinin şehit edilmesine ilişkin, 64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürdürülecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmi finanse etme" suçlarından dava açılan iş adamı 12 sanığın yargılanması, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Adana/11.00) - FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli Tuğgeneral Celal Başoğlu'nun yargılanmasına Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kütahya/09.30) - İzmir'de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan 13'ü tutuklu 103 sanığın yargılandığı dava, 12. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (İzmir /10.00) - FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 32 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Hakkari/09.30) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Eurie Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin açılışına katılacak. (İstanbul/09.00) 2- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sürüyor. 3- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında Hatayspor-Galatasaray, Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. (Hatay/14.00/İzmir/20.00) 4- Voleybolda Erkekler CEV Kupası'nın 6. ve son haftasında A Grubu'nda Halkbank, Rusya temsilcisi Zenit Kazan ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise Arkas Spor, İtalya ekibi Sir Colussi Sicoma'ya konuk olacak.