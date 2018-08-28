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GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

(Ankara)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanyayı basın toplantısıyla açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, haziran ayı inşaat maliyet endeksi ve katı yakıtlar istatistikleri ile 2017 yılı yaygın eğitim faaliyetleri araştırması sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ve Başbakan Saulius Skvernelis tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Linas Linkevicius ile yapacağı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Vilnius)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu 1. tur heyecanı 2 karşılaşmayla başlayacak.

2- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanş maçları başlayacak.

3- ABD Açık Tenis Turnuvası devam ediyor.

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