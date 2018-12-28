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GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Avni Aker Millet Bahçesi, Çömlekçi, Zagnos, Tabakhane ve Yomra kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.

(Trabzon/10.00-17.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, İçişleri Bakanı Ramil Usubov'la görüşecek, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret edecek.

(Bakü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bakanlığın koordinasyon toplantısına katılacak, TCDD Nurdağ şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Hatay/11.30-14.00 - Gaziantep/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'na iştirak edecek.

(Burdur/10.15-14.45)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Eximbank şubesi açılışına ve ticaret odasında istişare toplantısına katılacak.

(Gaziantep/10.00-17.00)

4- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROBOİK Yarışmaları kapsamında düzenlenen İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması ve İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

5- TÜİK, aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi ile 2018 yılı bitkisel üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)

GÜNCEL

1- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Niğde Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilecek toplu iş sözleşmesi ile Hizmet-İş Sendikası İl Başkanlığı binasının açılış törenlerine katılacak.

(Niğde/ 14.30/ 15.30)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirlenen FETÖ'nün sivil imamı 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana / 10.00)

- Darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan'ın yargılanması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Diyarbakır / 09.30)

- Darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz'ın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kayseri / 09.30)

- Düzce'deki FETÖ/PDY davasında, aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 32'si tutuklu 122 sanığın yargılanması sürecek.

(Düzce/14.00)

3- Ankara Ulucanlar Hastanesi'nde 170 okul müdürüne "beslenme dostu okul" sertifikaları törenle verilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Real Madrid'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftanın ilk maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile Afyon Belediyespor, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

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