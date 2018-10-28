GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dumlupınar Sosyal Tesisleri ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Misafirhanesi açılışına katılacak. (Kütahya/14.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mersin'de Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası, AK Parti İl Başkanlığı ve Şehir Hastanesini ziyaret edecek, Millet Bahçesi proje alanı ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulunacak. (Mersin/12.30-18.30) 2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediyesi tarihi başkanlık binasının açılışına katılacak. (İstanbul/11.00) EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Grand Tarabya Hotel'de İstanbul Yeni Havalimanı Ruhsat Takdim Töreni'ne katılacak, Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Osman Nurkoviç, Afganistan Ulaştırma Bakanı Mohammed Hameed Tahmasi ve Brunei İletişim Bakanı Abdul Mutalib Yusof ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Kosova Ar-Ge Mutabakat Zaptı İmza Töreni ve Hava Ulaştırma Anlaşması İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/15.30-21.30) GÜNCEL 1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. SPOR 1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sona erecek. - Şampiyonanın dokuzuncu ve son gününde grekoromen stil 77, 97 ve 130 kilolarda repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak. (Budapeşte/15.30/17.30) 2- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında THF Spor Salonu'nda İzlanda ile karşılaşacak. (Ankara/16.00) 3- Spor Toto Süper Lig'de 10. haftaya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek. (Kayseri/13.30/Malatya/18.00/İstanbul/20.30) 4- Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta Ümraniyespor-Adana Demirspor, Giresunspor-Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Altınordu müsabakalarıyla tamamlanacak. (İstanbul/Giresun/13.30/Eskişehir/16.00/Ankara/19.30) 5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta Pınar Karşıyaka-Afyon Belediyespor, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom, Anadolu Efes-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşılaşmalarıyla sona serecek.