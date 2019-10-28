GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ekim 2019

- Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılamasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/09.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 9. haftanın son maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor ile Akhisarspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaşacak.

(Ankara/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Sigortam.net İTÜ Basket-OGM Ormanspor müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası İzmit Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/14.00)

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