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GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ekim 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programına katılacak.

(Ankara/09.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de etkisiz hale getirilmesinin ardından gelişmeler izlenecek.

(Ankara / Washington)

3- Irak’ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut)

5- Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılamasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/09.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 9. haftanın son maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor ile Akhisarspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaşacak.

(Ankara/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Sigortam.net İTÜ Basket-OGM Ormanspor müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası İzmit Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/14.00)

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