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GÜNDEM ÖZETİ / 28 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti

- Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri tören ile karşılanacak.

- Başkan Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Alman firmalarıyla yuvarlak masa toplantısına katılacak Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Steinmeier tarafından onurlarına verilen akşam yemeğine iştirak edecek.

(Berlin)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma-Değerlendirme Programı'nın açılışında konuşacak.

(Bolu/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuba Camisi ve Yeşilyurt Belediyesi Engelsiz Park'ın açılışını yapacak, TOKİ ve kentsel dönüşüm alanlarında incelemede bulunacak, ziyaretler gerçekleştirecek.

(Malatya/10.00-17.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Küresel Kriz ve Yeni Türkiye'nin Vizyonu" konulu toplantıya iştirak edecek.

(İstanbul/15.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Turhal Şeker Fabrikası'nda Pancar Alım ve Şeker Üretim Kampanyası'na katılacak.

(Tokat/15.00)

2- TÜİK, 2018 yılı ocak-haziran dönemi elektrik ve doğalgaz fiyatları ile ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu için geldiği New York’ta ikili temaslar gerçekleştirecek ve toplantılara katılacak.

(New York)

2- Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi gerçekleştirilecek.

(Duşanbe)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesinin açılış törenine katılacak.

(İstanbul /14.00)

2- 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Kısa Metraj Film Yarışmaları Ödül Töreni düzenlenecek.

(Adana/20.30)

3- Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek 9. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın ödül töreni yapılacak.

(İstanbul/ 20.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaretler gerçekleştirecek, Doğalgaz Merkez Şebeke İlk Kazma Töreni'ne katılacak, Kula Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunacak.

(Manisa/09.30-16.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, İspanya'nın Tenerife kentinde çeyrek final müsabakalarıyla sürüyor.

(Tenerife)

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