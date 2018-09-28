GÜNDEM ÖZETİ / 28 Eylül 2018

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuba Camisi ve Yeşilyurt Belediyesi Engelsiz Park'ın açılışını yapacak, TOKİ ve kentsel dönüşüm alanlarında incelemede bulunacak, ziyaretler gerçekleştirecek.

(Adana/20.30)

3- Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek 9. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın ödül töreni yapılacak.

(İstanbul/ 20.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaretler gerçekleştirecek, Doğalgaz Merkez Şebeke İlk Kazma Töreni'ne katılacak, Kula Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunacak.

(Manisa/09.30-16.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, İspanya'nın Tenerife kentinde çeyrek final müsabakalarıyla sürüyor.

(Tenerife)

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