GÜNDEM ÖZETİ / 28 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti
- Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri tören ile karşılanacak.
- Başkan Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Alman firmalarıyla yuvarlak masa toplantısına katılacak Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Steinmeier tarafından onurlarına verilen akşam yemeğine iştirak edecek.
(Berlin)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma-Değerlendirme Programı'nın açılışında konuşacak.
(Bolu/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuba Camisi ve Yeşilyurt Belediyesi Engelsiz Park'ın açılışını yapacak, TOKİ ve kentsel dönüşüm alanlarında incelemede bulunacak, ziyaretler gerçekleştirecek.
(Malatya/10.00-17.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Küresel Kriz ve Yeni Türkiye'nin Vizyonu" konulu toplantıya iştirak edecek.
(İstanbul/15.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Turhal Şeker Fabrikası'nda Pancar Alım ve Şeker Üretim Kampanyası'na katılacak.
(Tokat/15.00)
2- TÜİK, 2018 yılı ocak-haziran dönemi elektrik ve doğalgaz fiyatları ile ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu için geldiği New York’ta ikili temaslar gerçekleştirecek ve toplantılara katılacak.
(New York)
2- Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi gerçekleştirilecek.
(Duşanbe)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(İstanbul/11.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesinin açılış törenine katılacak.
(İstanbul /14.00)
2- 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Kısa Metraj Film Yarışmaları Ödül Töreni düzenlenecek.
(Adana/20.30)
3- Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek 9. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın ödül töreni yapılacak.
(İstanbul/ 20.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaretler gerçekleştirecek, Doğalgaz Merkez Şebeke İlk Kazma Töreni'ne katılacak, Kula Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunacak.
(Manisa/09.30-16.30)
2- Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
3- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, İspanya'nın Tenerife kentinde çeyrek final müsabakalarıyla sürüyor.
(Tenerife)
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