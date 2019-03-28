GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 32 radyodan ortak yayınlanacak "Bizim Stüdyo Programı"na, Ruşen Çakır'ın sorularıyla Medyascope canlı yayınına, CHP ve İyi Parti Ortak Mitingi'ne katılacak.

(İstanbul/09.00/11.00/Bursa/14.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Iğdır'da valilik ziyaretinden sonra Ünlendi Barajı içme suyu isale hattında inceleme yapacak, esnaf ve Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Ofisi ziyaretlerinde bulunacak, Çankırı'da belediye başkanlığını ziyaret edecek, vatandaşlarla buluşma programına katılacak ve Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Kentsel Dönüşüm Toplantısı yapacak.

(Iğdır/10.00-13.00/Çankırı/15.30/16.30/Ankara/20.00)

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya ilçe belediye başkan adayları ile Aksu ve Kepez'de otobüsle selamlama şehir turuna katılacak.