GÜNDEM ÖZETİ / 28 Nisan 2019

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'taki resmi temasları kapsamında Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile görüşecek. Çavuşoğlu ve Hekim, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, daha sonra Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek.

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe, Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İzmir/14.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları yapılacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 2018-2019 sezonu 2 maçla tamamlanacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 33. hafta müsabakaları yapılacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Bakü/15.10)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

