GÜNDEM ÖZETİ / 28 Şubat 2019

2- Ai̇le, Çalışma ve Sosyal Hi̇zmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu Vali̇li̇ği̇ni̇ zi̇yaret edecek ve il koordi̇nasyon toplantısına katılacak, "İŞKUR Kampüs"te programına iştirak edecek, AK Parti̇ Ordu merkez seçim koordinasyon merkezi açılışını yapacak, tekstil ve yağ fabrikalarını ziyaret edecek, Giresun Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, engelli ve engelli aileleriyle buluşacak.

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Adliye Sarayı ve Valiliği ziyaret edecek, Tuşba, İpekyolu ve Edremit seçim büroları açılışlarına katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kestel, Gürsu ve Osmangazi ilçelerinde akademik odalar, STK temsilcileri, esnaf odaları, muhtarlar ve iş insanları ile buluşacak.

(Ordu/09.30/11.30/12.30/14.30/15.15/16.30/Giresun/16.30/17.15/18.00/19.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beylikdüzü'nde kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, esnaf ziyareti ve miting yapacak. Soylu, Avcılar'da kadın seçmenlerle buluşacak, miting düzenleyecek, kanaat önderleriyle yemekte bir araya gelecek. Soylu Zeytinburnu'nda da Giresunlu gençlerle ve Rumelililerle buluşacak.

(İstanbul/09.30/11.30/14.00/15.30/17.00/19.30/21.30/22.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valiliğini ziyaret edecek, TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi ve Ödül Töreni'ne katılacak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, MHP seçim bürosu açılışına katılacak, hayırseverler, idareci ve öğretmenlerle buluşacak, AK Parti Yüreğir Seçim Bürosu açılışını yapacak, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na iştirak edecek ve gençlerle bir araya gelecek.

(Adana/09.45 - 20.00)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında Hilton Garden Inn Otel'de "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" imzalanacak.