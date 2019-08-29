GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin "Medya Oskarları Ödül Töreni"ne iştirak edecek. (İstanbul/13.12/Ankara/19.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katılacak. (Ankara/10.00) 2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, Ortahisar ve Akçaabat Belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. (Trabzon/13.35/14.00/14.25/16.00/16.50) EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhracat Ana Planı”nı açıklayacak. (İstanbul/11.00) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ETİ Bakır AŞ Tesislerini, Midyat Belediyesini, Mardin Valiliğini, Mardin Büyükşehir Belediyesini ve Mardin AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Mardin/10.30/13.30/14.30/15.00/15.30) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30) 4- TÜİK, temmuz ayı dış ticaret ile haziran ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 5- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB Genel Merkezinde, üretici, hal, pazar ve market fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'te Türk vatandaşlarıyla buluşacak ve Zafer Bayramı resepsiyonuna katılacak. (Oslo) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) GÜNCEL 1- CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği çalıştaya katılacak. (İstanbul/10.00) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yeni dönem yurt başvuruları ile ilgili bilgilendirme toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00) 2- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sona erecek. - Türk Milli Takımı, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Bulgaristan ile Finlandiya karşılaşacak. (Ankara/19.30/17.00) 3- UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda rövanş maçları oynanacak ve gruplara kalacak takımlar belli olacak. - Trabzonspor, deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK'yi Medical Park Stadı'nda konuk edecek. (Trabzon/20.30) 4- Türkiye'yi Galatasaray'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçlarının kura çekimi Monaco'da yapılacak. (Monaco/19.00) 5- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Genel kurulun ardından vakıf yöneticileri, Merkez Hakem Kurulu ile görüşecek. (İstanbul/11.00) 6- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam ediyor.