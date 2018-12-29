GÜNDEM ÖZETİ / 29 ARALIK 2018

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Gaziantep Valiliğini ziyaret edecek, GAZİRAY şantiyesi ve yol güzergahında, Gaziantep-Nizip yolunda incelemeler yapacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/Sakarya/17.30)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum, Fenerbahçe-Bellona Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor-Çukurova Basketbol, BOTAŞ-Galatasaray müsabakalarıyla başlayacak.

(Mersin/14.00/İstanbul/15.30/Kocaeli/17.00/Ankara/18.30)

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