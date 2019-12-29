HABER
  4. GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2019

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 00:12 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Muş/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

4- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de sezonun ilk yarısı Demir Grup Sivasspor-Göztepe, Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarıyla sona erecek.

(Sivas/14.00/Antalya/Gaziantep/16.30/Rize/19.00)

2- TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı Boluspor-Eskişehirspor, Keçiörengücü-Akhisarspor, İstanbulspor-Adana Demirspor ve Altay-Giresunspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Bolu/Ankara/14.00/İstanbul/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasına Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00/Ankara/15.15/İstanbul/17.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın son maçında OGM Ormanspor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Hande Yener ve Demet Akalın'dan Erdoğan'a ziyaret!Hande Yener ve Demet Akalın'dan Erdoğan'a ziyaret!
Museviler Hanuka Bayramı'nı Galata Kulesi manzarasında kutladıMuseviler Hanuka Bayramı'nı Galata Kulesi manzarasında kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Aralık 2019 gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’de otomobil metrelerce yükseklikteki köprüden uçtu!

İzmir’de otomobil metrelerce yükseklikteki köprüden uçtu!

Hande Yener ve Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret!

Hande Yener ve Demet Akalın'dan Erdoğan'a ziyaret!

Sarıyer'de yol kenarındaki istinat duvarı çöktü

Sarıyer'de faciadan dönüldü!

Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Tekirdağ'da korkunç kaza! TIR ile otomobil çarpıştı

28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.