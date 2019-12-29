GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2019

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Sivas/14.00/Antalya/Gaziantep/16.30/Rize/19.00)

2- TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı Boluspor-Eskişehirspor, Keçiörengücü-Akhisarspor, İstanbulspor-Adana Demirspor ve Altay-Giresunspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Bolu/Ankara/14.00/İstanbul/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasına Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00/Ankara/15.15/İstanbul/17.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın son maçında OGM Ormanspor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00)

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