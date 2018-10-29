GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhuriyetimiz 95 yaşında

- Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenlenecek.

2- İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılacak.

(İstanbul/16.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenlere katılacak.

(Ankara/10.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Vakfının açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.35)

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta Beşiktaş-Çaykur Rizespor, Akhisarspor-Göztepe maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/Manisa/20.00)

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