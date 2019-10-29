GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhuriyetimiz 96 yaşında - Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenlenecek. - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul edecek Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak. Programlara TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak. - Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bando konserinin ardından TBMM'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlenecek. (Ankara/13.00) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene katılacak. (Ankara/10.45) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençlik Kolları üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek "Gençlik Buluşması"na iştirak edecek. (Ankara/11.20/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye Anayasa Komitesini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya gelecek. Üç bakan görüşmenin ardından Astana formatında basın toplantısı düzenleyecek. (Cenevre) 2- Irak’ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor. (Bağdat) 3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor. (Beyrut) 4- Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) GÜNCEL 1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) SPOR 1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 8 maçla başlayacak. - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, İnegölspor'u konuk edecek, Çaykur Rizespor 1074 Çankırspor'la, Antalyaspor Niğde Anadolu'yla, İttifak Holding Konyaspor da Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.