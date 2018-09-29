GÜNDEM ÖZETİ / 29 Eylül 2018

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Şantiyeleri 1A Bölgesi, Konak Bölgesi 3. ve 4. Etap ve Dicle Rekreasyon Alanı ile Silopi İlbank konutlarında incelemede bulunacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00)

6- Okçulukta Hyundai Dünya Kupası Finalleri, Samsun Batıpark'da özel olarak hazırlanan yarışma alanında makaralı yay müsabakalarıyla başlayacak.

(Samsun/10.00)

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