GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel’i kabul edecek.

- Kadın’ın Güçlendirilmesi temalı liderler etkinliğine katılacak Erdoğan, daha sonra "Eşitsizlik Sorunu" ve "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Yaratma" oturumuna iştirak edecek.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi kabul edecek.

- Erdoğan, "İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji" oturuma ve çalışma yemeğine iştirak edecek.

- ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek Erdoğan, zirvenin kapanış oturumuna katılacak.

- Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ayrı ayrı kabul edecek ve zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Osaka)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.