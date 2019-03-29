GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer'de mitinglere katılacak. (İstanbul/10.30/11.30/13.30/14.30/15.30/16.30/17.30/18.30) 2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Esnaf Şurası ile kahvaltılı toplantıya, Marmaraereğlisi Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin onuruna vereceği yemeğe ve Muratlı Sanayi Kooperatifinin onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak edecek. (Tekirdağ/10.00/15.00/19.00) 3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bükreş'te düzenlenecek Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak, zirveye iştirak eden ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (Romanya) 4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına, CHP ve İYİ Parti Ortak Mitingi'ne, KRT TV canlı yayınına iştirak edecek. (İstanbul/08.30/Manisa/17.00/19.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kuyucak ve Yenipazar ilçe mitinglerine katılacak.

(Aydın/20.30/22.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kulu SKM, Cihanbeyli SKM buluşmalarına iştirak edecek, Bedesten esnaf ziyaretinde bulunacak, basın ve Karapınar buluşmasında yer alacak. (Konya/10.00-17.30) 3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat Sarılar mitingine iştirak edecek. (Antalya/20.00) 4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da OSB yönetimi, iş adamları ve teşkilat ile öğle yemeği yiyecek, eski stadyumun millet bahçesine dönüştürülmesi projesinin tanıtımına katılacak ve esnaf ziyareti yapacak. - Kula'da OSB yönetimi, iş adamları ve teşkilat ile toplantı yapacak Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla buluşacak ve Gökçeören beldesini ziyaret edecek. (Manisa/14.00-21.30) 5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmancık'ta, Mamak'ta iki ayrı noktada ve Şereflikoçhisar'da vatandaşlara hitap edecek. (Çorum/11.00/Ankara/13.30-19.00) 6- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak, Akhisar ve Kula ilçelerinde temaslarda bulunacak, Ulubey ve Banaz ilçe merkezlerinde miting yapacak. (Kocaeli/09.00/Manisa/14.00-19.00/Uşak/21.00/22.30) 2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kozak köyünde miting yapacak, Dikili ve Aliağa'da düzenlenecek programlara iştirak edecek. (İzmir/12.45-16.00) 3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğince Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek savunma ve havacılık sanayisindeki gelişmeler, ihracattaki beklentiler ve hedeflerin değerlendirileceği basın toplantısına katılacak. (İstanbul/09.30) 4- TÜİK, şubat ayı dış ticaret istatistikleri ile ocak ayı katı yakıtlar verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak.

- İkili, ortak basın toplantısı düzenleyecek ve çalışma yemeğinde bir araya gelecek. (Antalya/10.15/11.45/12.15) 2- Avrupa Birliği'nin Brexit tarihini ertelemeyi kabul etmesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor. (Londra) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kılacak ve hutbe irad edecek. (İstanbul/13.14) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Avrupa Karate Şampiyonası, İspanya'nın Guadalajara kentinde sürüyor. 2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Volkswagen Arena'da konuk edecek.