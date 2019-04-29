GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2019

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşecek, Barzani'nin onuruna vereceği yemeğe katılacak ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya gelecek.

(İstanbul/18.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

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