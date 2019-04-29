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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önce Türkçe" Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de Biyoçeşitlilik Özel Etkinliği ile Türkiye-Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 9. Dönem Toplantısı kapsamında TYK Tutanağı, Pamuk Mutabakat Zaptı ve Pamuk Niyet Beyanı'nın imza törenine katılacak.

(İzmir/10.00/18.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazarcı Esnafı Eğitim Programı"na katılacak.

(Ankara/11.30)

3- TÜİK, nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi ile şubat ayı katı yakıtlar verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşecek, Barzani'nin onuruna vereceği yemeğe katılacak ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya gelecek.

(Erbil)

2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora yapan bursiyer öğrencilerle Akdeniz Üniversitesinde düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.

(Antalya/11.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Ramazan ve İnfak" olan 2019 yılı ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Hakkari'de, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Hakkari/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Galatasaray müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Malatya/Konya/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği, Eskişehirspor-Afjet Afyonspor maçlarıyla sona erecek.

(Karabük/Eskişehir/19.00)

3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

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