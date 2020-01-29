GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Elazığ/Malatya) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu ve Milletvekilleri, Hayırseverler, İş İnsanları ile Buluşma Programı'na iştirak edecek. (Antalya/10.00/12.30) 2- TBMM'den - TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklifi görüşülecek. (TBMM/14.00) - Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, ürün güvenliğine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak. (TBMM/11.00) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, WABCO Sakarya Fren ve Kompresör Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katılacak. (Sakarya/11.00) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni'ne katılacak. (Ankara/13.30) 3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜLOMSAŞ'ı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Uraysim Raylı Sistemler Test Merkezini ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Eskişehir/11.45-19.00) 4- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odası'nın Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak. (Ankara/09.45) 5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Pekin/Ankara) 2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor. (İdlib/Halep/Haseke/Rakka) 3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Trablus/Moskova/Ankara) 4- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Washington/Tel Aviv/Kudüs) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) SPOR 1- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu 4. hafta maçlarında E Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, Sırbistan temsilcisi Partizan NIS ile deplasmanda karşılaşacak. G Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Rusya'nın UNICS Kazan takımını konuk edecek. (Belgrad/22.00/İstanbul/20.00) 2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Polonya temsilcisi Polski Cukier'i konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Rusya'nın Nizhny Novgorod takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Ankara/20.00/Nizhny Novgorod/19.00) 3- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur 5. hafta maçlarında L Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Rusya'nın Enisey, Bahçeşehir Koleji ise Hollanda'nın ZZ Leiden takımına konuk olacak. (Krasnoyarsk/15.30/Leiden/22.00) 4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçlarında OGM Ormanspor, Yunanistan'ın Olympiakos, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın Sparta&k Moskova Region takımını ağırlayacak. Beşiktaş TRC İnşaat ise Fransa temsilcisi Carolo Basket ile deplasmanda karşılaşacak.