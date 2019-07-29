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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moğolistan'da

- Resmi ziyaret için Moğolistan'da bulunan Şentop, Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ve Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile bir araya gelecek.

- Şentop, Türkiye ile Moğolistan arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtım ve yapımı TİKA tarafından gerçekleştirilen Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisi'nin açılış törenlerine katılacak.

(Ulanbator)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Ege İhracatçılar Birliğine ziyaretlerde bulunacak, eski Turizm ve Devlet Bakanı Işılay Saygın için Buca Muradiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İzmir/09.00-13.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ziyaretlerde bulunacak, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Aksaray/14.00-16.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TEI-TUSAŞ Motor Sanayii, Türkiye'nin NADCAP Akredite İlk Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı" açılış törenine katılacak.

(Eskişehir/ 11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Ferruh Bozbeyli için Mecliste ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze törenleri düzenlenecek.

(Ankara/11.00/13.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayacak.

2- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da sürüyor. Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

(Volos/19.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları, 23 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek ve finallerine Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00)

4- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

- Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Apollon Larisas ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

- Sezona Avusturya'da hazırlanan Trabzonspor, özel maçta İtalya ekibi Verona ile karşılaşacak.

(Bischofshofen/Bad Zell/19.00)

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