GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de gençlik kamplarına katılan KKTC’li gençleri kabul edecek. (Ankara/14.00) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şavşat ve Ardanuç Belediyelerini ziyaret ederek, halka seslenecek, Ardahan 18. Ulusal Kültür Sanat ve Bal Festivali'ne katılacak. (Artvin/Ardahan/12.00-16.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Başkanlığınca düzenlenecek "Darülaceze Buluşması"na iştirak edecek. (İstanbul/ 09.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, basın açıklaması yapacak ve alan incelemelerinde bulunacak. (Uşak/10.30-15.15) 3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı"na iştirak edecek. (Şanlıurfa/11.00) 4- İYİ Parti 4. Olağanüstü Kongresi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

(Ankara/11.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin açılış programına katılacak. (Muğla/21.30) SPOR 1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen B Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak. (Ningbo/10.00) 2- 18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek. (Volos/19.00) 3- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor. 4- Beşiktaş Kulübünde olağan divan başkanlık kurulu seçimi, Vodafone Park Kuzey Tribünü toplantı alanında yapılacak. (İstanbul/10.30) 5- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.